Orta Doğu’da tansiyon yükselirken, İran’ın İsrail’e yönelik gerçekleştirdiği misilleme saldırısı bölgede paniğe yol açtı. İsrail ordusu, İran’dan ateşlenen füzelerin tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin devreye girerek bu füzeleri engellemeye çalıştığını açıkladı.

Saldırı sırasında başta Tel Aviv olmak üzere İsrail’in merkezindeki geniş bir bölgede sirenler çalarken, çok başlıklı füzelerin gökyüzünde ilerlediği anlar kameralara yansıdı.

İsrailli gönüllü acil yardım kuruluşu United Hatzalah, füze parçaları ve şarapnellerin toplam 11 farklı noktaya düştüğünü duyurdu. Yerel medya, Tel Aviv yakınlarındaki Bnei Brak ve Petah Tikva’da bazı binaların isabet alarak hasar gördüğünü aktardı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı ise ilk belirlemelere göre Bnei Brak’ta biri çocuk olmak üzere 3 yaralıya olay yerinde müdahale edildiğini bildirdi.

İsrail ordusu, arama kurtarma ekiplerinin isabet tespit edilen bölgelere sevk edildiğini açıklarken, saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.