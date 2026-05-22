Tahran yönetimi Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrolünü resmileştirmek amacıyla Umman ile kalıcı bir geçiş ücreti sistemi kurmak için görüşmelere başladı.
Şubat ayında ABD ve İsrail hava saldırılarıyla başlayan savaştan sonra İran, son 10 haftada Boğazı'n kontrolünü tamamen ele geçirdi.
Boğaz normal şartlarda dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının beşte birininin geçişini sağlıyordu.
İran ve takip eden ABD ablukası ihracatı durma noktasına getirdi. Ablukalar enerji fiyatlarını hızla tırmandırdı.
İran savaş sonrasında da bölgedeki kontrolünü sürdürerek yeni saldırıları caydırmayı hedefliyor.