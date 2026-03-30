ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı üzerinden gerilim tırmanırken Tahran yönetimi dikkat çeken bir adım attı.

İran Meclisi, küresel enerji ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan boğazdan geçen gemilerden ücret alınmasını öngören yasa tasarısını onayladı.

Al Jazeera'nın geçen hafta ortaya attığı iddiaya göre, geçiş ücretinin gemi başına yaklaşık 2 milyon dolar seviyesinde olabileceği konuşuluyor.

Bunun, uluslararası petrol taşımacılığı maliyetlerini artırması ve bölgedeki ticaret dengelerini etkilemesi bekleniyor.

ABD TEHDİT ETMİŞTİ

Bu arada gün içinde açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İran'ın olası 'ücretli geçiş' hamlesi olduğu iddiasında bulunmuştu.

Rubio, Hürmüz'ün ABD'nin de dahil olacağı uluslararası bir koalisyon aracılığıyla açık tutulacağını söylemişti.

Rubio ayrıca, İran'ın boğazı kapatması veya ücretlendirme sistemini hayata geçirmesi halinde bunun "ağır sonuçları" olacağını söylemişti.

Rubio şunları söylemişti:

"Hürmüz Boğazı üzerinde kalıcı kontrolü tehdit ediyorlar, bir geçiş ücreti toplama sistemi oluşturuyorlar. Bunun gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz.

Başkan Trump, eğer isterse bunu engellemek için çeşitli seçeneklere sahip. Size söylemeyeceğim."