ABD Başkan Yardımcısı Vance Cuma günü Washington'da kilit bir görüşme gerçekleştirdi. Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman el-Sani bu özel toplantı için şehre geldi.

Pakistan resmi arabulucu olsa da Beyaz Saray Katar'ın İran üzerindeki etkisine çok güvenerek onları da görüşmelere dahil etti.

Zira Axios'a göre Katarlı generaller, İran Devrim Muhafızları'yla iletişim halinde. Bu durum müzakerelerin başarısı için hayati bir önem taşıyor.

Katar Başbakanı görüşmenin hemen ardından başkentten ayrıldı. Bu görüşme ABD için savaşın sona erdirilmesi yolunda atılan kritik bir adım olarak görülüyor.

ŞİMDİ SIRA KATAR'DA

Beyaz Saray yetkilileri Katarlıların gizli diplomasi yürütme yeteneğini sahaya sürmek istiyor. ABD yönetimi şu an İran’dan gelecek resmi yanıtı bekliyor.

Hazırlanan bir sayfalık mutabakat zaptı hem savaşı bitirmeyi hem de nükleer müzakereler için yeni bir çerçeve oluşturmayı hedefliyor.

Dışişleri Bakanı Rubio Cuma günü gazetecilere konuyla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Rubio İran’ın yanıtının bugün ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Bakan "İran'ın vereceği yanıtın neler içereceğini hep birlikte göreceğiz. Bizim umudumuz bu yanıtın bizi ciddi bir müzakere sürecine sokabilecek nitelikte olmasıdır. Bunun gerçekten ciddi bir teklif olmasını içtenlikle umuyorum" açıklamasını yaptı.

Katar yönetimi bu süreçte Pakistanlı arabulucularla koordineli bir çalışma yürütüyor.

İRAN İHA'LARI ONLARI DA VURDU

Katar’ın arabuluculuk geçmişi eski çatışmalara ve Haziran 2025'teki görüşmelere kadar dayanıyor.

Ancak İran’ın füze ve insansız hava araçlarıyla Katar’a saldırması diplomatik süreci bir dönem tıkadı.

Bu saldırıların ardından Katar yönetimi arabuluculuk yapmayacağını Washington'a bildirdi. ABD Başkanı Trump bizzat Emir Şeyh Temim ile görüşerek onları tekrar sürece dahil olmaya ikna etti.

Katar Dışişleri Bakanlığı görüşmenin ardından taraflara sağduyu çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada "Krizin temel nedenlerini barışçıl yollarla çözmek adına tüm tarafların çabalara olumlu yanıt vermesi gerekiyor. Bu tutum bölgede kalıcı barışı sağlayacak kapsamlı bir anlaşmanın yolunu mutlaka açacaktır" denildi.