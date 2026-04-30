Bu yaz ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği FIFA 2026 Dünya Kupası'na İran'ın katılıp katılmayacağı büyük merak konusuydu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, Kanada'nın Vancouver şehrinde düzenlenen 76. FIFA Kongresi'nde konuştu.

Infantino, İran'ın Dünya Kupası'na katılacağını açıkladı. Infantino, delegelere hitaben yaptığı konuşmada, "Öncelikle şunu hemen teyit edeyim ki, elbette İran 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak," dedi. FIFA Başkanı İran'ın maçlarını ABD'de oynayacağını da belirtti.

İLK MAÇI 15 HAZİRAN'DA

İran'ın Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'na katılımı bir süredir tartışılıyordu.

İran, 15 Haziran'da Yeni Zelanda ile, ardından 21 Haziran'da Belçika ile Los Angeles'ta oynayacak. G Grubu'ndaki son maçını ise 26 Haziran'da Seattle'da Mısır ile oynaması beklenen İran'ın olası bir tur atlayışında da geri kalan maçlarını ABD'de oynayacak.

İran, FIFA'dan maçlarını ABD ve Kanada ile birlikte ev sahipliği yapan Meksika'ya taşımasını istedi, ancak bu talep reddedilmişti.