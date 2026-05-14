İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS toplantısında ABD ve İsrail’in uluslararası hukuku ihlal ettiğini savundu ve İsrail'i kınamaları için üye devletlere doğrudan çağrıda bulundu.

28 Şubat’ta İsrail bombardımanı ile başyalan savaşın gölgesinde toplanan BRICS, İran ve BAE gibi bölgesel rakiplerin aynı çatı altında olması nedeniyle derin görüş ayrılıklarıyla karşı karşıya kaldı.

Araqchi, Washington’ın tutumunu "yasadışı yayılmacılık ve savaş çığırtkanlığı" olarak nitelendirdi.

İranlı Bakan, ülkesinin diplomasiye açık olduğunu ancak kendisini savunmaya hazır olduğunu belirterek "İran bu nedenle BRICS üye devletlerini ve uluslararası toplumun tüm sorumlu üyelerini, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail tarafından gerçekleştirilen uluslararası hukuk ihlallerini açıkça kınamaya çağırmaktadır" dedi.

Grubun oybirliğiyle karar alma mekanizması, sahadaki gerilimler nedeniyle ortak bir bildiri yayınlanmasını zorlaştırıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI BRICS'İ BÖLDÜ

Küresel enerji piyasaları, Hürmüz Boğazı’nın fiilen kapatılmasıyla tarihin en büyük arz kesintilerinden birini yaşıyor.

Dünya petrol sevkiyatının beşte birini gerçekleştiren bu kritik su yolundaki aksamalar, ham petrol fiyatlarını hızla yukarı çekti.

Tanker trafiğine getirilen kısıtlamalar, özellikle Hindistan gibi enerji ithal eden ekonomiler için enflasyon ve ekonomik yavaşlama riskini artırdı.

Bölgedeki güvenlik krizi, Umman açıklarında bir Hint gemisine düzenlenen saldırıyla daha da tırmandı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, tüm mürettebatın güvende olduğunu açıklarken ticari gemilerin hedef alınmasını sert bir dille eleştirdi.

Bakanlık resmi açıklamasında, "Bu saldırı kabul edilemez ve ticari gemicilik ile sivil denizcilerin hedef alınmaya devam edilmesinden derin üzüntü duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Yaşanan kriz, 2011'de Güney Afrika'nın ve sonrasında Mısır ile Etiyopya gibi ülkelerin katılımıyla genişleyen BRICS içindeki jeopolitik fikir ayrılıklarını daha da belirgin hale getirdi.

Toplantıya ev sahipliği yapan Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, dengeli bir ton benimseyerek istikrar vurgusu yaptı.