Orta Doğu’daki gerilim küresel enerji piyasalarını sarsarken, analistler çatışmanın tarafı olmayan bir aktörün en büyük kazanan olabileceğine dikkat çekiyor: Rusya. Yükselen petrol fiyatları ve Batı’nın dikkatinin dağılması, Moskova’ya hem ekonomik hem de askeri bir can simidi uzatıyor.

Dünyanın gözü Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu’daki çatışma hattındayken, Rusya’nın Ukrayna’daki savaş makinesi beklenmedik bir finansal yakıtla hız kazanıyor. Enerji uzmanlarına göre, küresel arz güvenliğine dair endişeler Rus petrolüne olan talebi ve fiyatları rekor seviyelere taşırken, Moskova jeopolitik bir satranç hamlesinde öne geçiyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE 150 DOLARLIK PETROL SENARYOSU

Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin aksaması, enerji piyasalarını 2022 işgalinden bu yana en sıkışık dönemine soktu. İran’ın stratejik geçiş yollarını kapatma tehdidi, fiyatları yukarı çekerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, enerji şirketlerine "mevcut durumdan en iyi şekilde yararlanma" talimatı verdi.

Analistler, Trump yönetiminin olası bir hamleyle İran’ın üretim merkezi olan Harg Adası’nı hedef alması durumunda, petrolün 120-150 dolar bandına fırlayabileceği konusunda uyarıyor. Bu senaryo, küresel bir enerji şoku anlamına gelse de, Kremlin için milyarlarca dolarlık ek gelir kapısı demek.

TRUMP'TAN PUTİN'E ENERJİ HEDİYESİ Mİ?

Pazartesi günü gerçekleşen kritik Putin-Trump zirvesinin ardından, ABD yönetiminden gelen sinyaller piyasaları şaşırttı. Trump’ın, piyasa istikrarını koruma gerekçesiyle diğer ülkelere "Rusya’nın denizaşırı petrolünü" satın almaları için 30 günlük bir muafiyet tanıyabileceğini belirtmesi, Moskova üzerindeki yaptırım baskısını fiilen hafifletmiş görünüyor.

Ekonomik kazanımların ötesinde, bu kriz Kiev’de ciddi bir endişeye yol açıyor. Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskyy, ABD’nin hava savunma kaynaklarını Orta Doğu’daki üslerini korumaya yönlendirmesinin, Ukrayna cephesini savunmasız bırakacağı konusunda uyardı.

Gelir Patlaması: Rusya, çatışmaların başlamasından sonraki ilk iki haftada fosil yakıt satışından yaklaşık 6 milyar euro elde etti.

Fiyat Eşitliği: Hindistan’a gönderilen Ural petrolü, tarihinde ilk kez küresel referans olan Brent petrol fiyatını geride bıraktı.

Stratejik Avantaj: Batı’nın dikkatinin Orta Doğu’ya kayması, Rusya’nın Ukrayna’daki ilerleyişini lojistik açıdan kolaylaştırıyor.

ANALİZ: SAVAŞ MAKİNESİNİN YENİ YAKITI

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü’nden James Henderson, artan gelirlerin doğrudan askeri bütçeye aktarılacağına dikkat çekiyor. "Daha fazla para, daha fazla mühimmat ve daha uzun süren bir savaş anlamına geliyor" diyen Henderson, durumun Ukrayna için "hayal kırıcı bir sonuç" olduğunu vurguluyor.

Rusya, sadece bir enerji tedarikçisi olarak değil, aynı zamanda Orta Doğu'daki gruplar arasında bir "arabulucu" rolüne soyunarak uluslararası sahnede kaybettiği prestiji de geri kazanmaya çalışıyor.