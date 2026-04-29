Petrol kuyularını kapamamak için ablukadan dolayı satamadığı petrolü depolama yarışına giren İran'ın silo ve tankerleri hızla doluyor.

Eğer kuyular kapanırsa, bir daha açılması 150 bin dolara kadar yüksek bir fatura çıkartabiliyor. İran bu sebeple hurda tankerleri yeniden suya indirdi.

Yıllardır takip sistemlerinde görünmeyen 29 yaşındaki İran bandıralı süper tanker Nasha, yıllar sonra ilk kez Hark Adası'nda görüldü.

1997 yapımı ve İran bayraklı bu devasa ham petrol taşıyıcısı, pazar günü ülkenin en büyük petrol ihracat terminalinde demirlemiş halde uydu görüntülerine yansıdı.

Analistler, son yükünü yaklaşık üç yıl önce teslim eden geminin nerede olduğu bilinmeyen uzun bir sessizliğin ardından seferber edildiğini belirtti.

Bu hamle, ABD ablukası altında köşeye sıkışan Tahran'ın üretimi durdurmamak için başvurduğu yaratıcı ama zorunlu bir yöntem olarak değerlendiriliyor.

İRAN ZAMAN KAZANIYOR

Depolama kapasitesinin dolmasına ramak kala, bu eski gemilerin yüzer depo olarak kullanılması Tahran yönetimine kritik bir zaman kazandırabilir.

ABD'nin uyguladığı sert abluka nedeniyle İran petrolü taşıyan çok sayıda tanker Basra Körfezi ve Umman Körfezi'nde mahsur kalmış durumda.

Araştırma firması Kpler'e göre, mevcut hızla devam edilirse İran'ın petrol depolama kapasitesi en fazla üç hafta içinde tamamen dolacak.

Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin neredeyse sıfıra inmesi, üretilen petrolün gidecek yer bulamamasına neden oldu.

Bu fiziksel gerçeklik, Tahran'ı karadaki ve denizdeki kapasitesini komşularından çok daha kıvrak bir şekilde kullanmaya zorladı.