İran’ın düzenlediği hava saldırıları sebebiyle harap oran ABD üslerindeki askerler, bu üsleri tahliye etmek zorunda kaldı.

Birliklerin operasyonlarını artık yakındaki otellere ve ofis alanlarına yerleşmesi dünyayı şaşırttı. İran Devrim Muhafızları ise ABD birliklerini misafir eden otellerin hedef olduğu uyarısını yaptı.

Açık kaynak analisti Fabian Hinz tarafından yapılan coğrafi konum analizlerine göre İran şimdiye kadar toplam 104 Amerikan ve bölge üssünü hedef aldı.

Amerikan uydu firmalarının görüntü paylaşımını en az 14 gün geciktirmesi hasar tespitini zorlaştırıyor.

ÜSLER HARAP OLDU

Kuveyt, Bahreyn, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki 13 Amerikan üssünün birçoğu sürekli saldırılar nedeniyle neredeyse yaşanamaz hale geldi.

Hinz’in verilerine göre Kuveyt’teki Ali Al Salem üssü 23 kere isabet alarak en ağır darbeyi alan ABD üssü oldu.

Onu 17 saldırıyla Camp Arifjan ve 6 saldırıyla Camp Buehring izledi. Bu 3 üsten gelen uydu görüntüleri hangarlarda, iletişim altyapısında, uydu ekipmanlarında ve yakıt depolarında büyük bir yıkım olduğunu gözler önüne serdi.

Ali Al Salem’de çarşamba günü gerçekleşen saldırı sonucunda devasa bir depo tamamen kullanılamaz hale geldi.

Hinz’in "iyimser" olarak nitelendirdiği değerlendirmesine göre İran şimdiye kadar Birleşik Arap Emirlikleri’ni 17, Bahreyn’i 16, Irak’ı yedi, Katar’ı altı, Suudi Arabistan’ı altı ve Ürdün’ü iki kez vurdu.

YÜZ MİLYONLARCA DOLAR HASAR VAR

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi tarafından yapılan bir çalışma savaşın ilk günlerindeki saldırıların en az 800 milyon dolar değerinde hasara yol açtığını tahmin ediyor.

Ürdün’deki Amerikan THAAD hava savunma sisteminin radarları ve bölgedeki diğer altyapı tesislerinin vurulması bu maliyeti önemli ölçüde artırdı.

Suudi Arabistan’daki Prens Sultan Hava Üssü’nde bir hangar enkaza dönerken Katar’daki en büyük Amerikan üssü olan El Udeid’de çok sayıda anten ve uydu dizisi imha edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki El Dhafra Hava Üssü’nde askerlerin barındığı bir bina İran’ın cephaneliğindeki en gelişmiş silah olan Hürremşah-4 füzesiyle hedef alınarak ağır hasar gördü.

ABD'NİN DİJİTAL GÖZLERİ KARARDI

İran Devrim Muhafızları Ordusu Washington’ı "kör etmek" amacıyla radar ve hava savunma tesislerini sistematik olarak hedef alıyor.

İran’ın Amerikan yapımı THAAD sistemine ait bileşenlerin bulunduğu dört bölgeyi vurduğu aktarıldı. Katar’daki erken uyarı radarı ile bölgedeki diğer radar kurulumlarının darbe alması İran füzelerinin engellenmesini zorlaştırdı.

RUSI tarafından yayımlanan çalışmaya göre fırlatma sayıları azalmasına rağmen savunma sistemlerindeki füze kıtlığı nedeniyle daha fazla İran füzesi Amerikan ve İsrail savunmasını aşmayı başarıyor. Centcom ise Ürdün için acil olarak taşınabilir bomba sığınağı talebinde bulundu.

Kuveyt 50 kere vurularak bölgede en çok hedef alınan ülke konumunda bulunuyor. Bu durumun ülkenin İran’a coğrafi yakınlığından ve hava savunma sistemlerinin yetersizliğinden kaynaklandığı öne sürüldü.

1 Mart’ta Kuveyt’teki Shuaiba Limanı’na düzenlenen bir İHA saldırısında altı Amerikan askeri hayatını kaybetti. ABD ise bu saldırılara karşılık İran'da 10 bin hedefi vurduğunu açıkladı.

Centcom Komutanı Amiral Brad Cooper çarşamba günü yaptığı açıklamada “İran’ın füze, İHA ve deniz üretim tesisleri ile tersanelerinin üçte ikisinden fazlasını ya hasara uğrattık ya da tamamen yok ettik" diye konuştu. Ancak buna rağmen ABD askerleri otellerde kalmaya devam ediyor.