İran bağlantılı bilgisayar korsanları Handala Hack Team, internet sitesinde yaptığı açıklamada, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel’in “Artık başarıyla hacklenen kurbanlar listesinde yerini alacağını” duyurdu. ABD Adalet Bakanlığı’ndan bir yetkili ise Patel’in e-postasının ele geçirildiğini doğrularken, internette yayımlanan materyalin gerçek göründüğünü belirtti.

FBI'dan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kendini Filistin yanlısı “gönüllü hacker” grubu olarak tanımlayan Handala’nın, Batılı araştırmacılara göre İran hükümetine bağlı siber istihbarat birimleri tarafından kullanılan çeşitli kimliklerden biri olduğu değerlendiriliyor. Handala, 11 Mart’ta Stryker adlı Michigan merkezli tıbbi cihaz ve hizmet sağlayıcısına yönelik saldırıyı üstlenmiş ve şirketin büyük miktarda verisini sildiğini iddia etmişti.

TRUMP'I TEHDİT ETMİŞLERDİ

İran bağlantılı bilgisayar korsanları, daha önce Donald Trump’ın yakın çevresine ait olduğu iddia edilen yeni e-postaları kamuoyuna sızdırmakla tehditte bulunmuştu.