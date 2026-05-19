Tahran yönetimi ABD ve İsrail'e karşı savaşta hayatlarını feda etmeye hazır olduklarını beyan eden çiftler için toplu nikahlar düzenledi.

Devlet destekli "can feda" programına katılan yüzlerce çift başkentin büyük meydanlarında askeri konvoylarla evlendi.

Televizyonlardan yayınlanan bu törenlerin temel amacı savaş döneminde halkın moralini yükseltmek olarak açıklandı.

ABD Başkanı Donald Trump 28 Şubat'ta başlayan çatışmaları durduran kırılgan ateşkese rağmen yeni askeri müdahale tehditlerini sürdürüyor.

Programa kayıt yaptıran gönüllüler elektrik santrallerinin önünde insan zinciri oluşturmak gibi yöntemlerle hayatlarını ortaya koymayı taahhüt ediyor.

Yetkililer Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan dahil milyonlarca kişi başvurdu.

Tören alanı balonlarla ve savaşın ilk günü öldürülen Ali Hamaney'in yerine geçen ancak henüz halkın karşısına çıkmayan Dini Lider Mücteba Hamaney'in dev fotoğrafıyla süslendi.

Askeri jiplerle meydana gelen çiftlerin nikahları sahnede bir imam tarafından kıyıldı. İmam Hüseyin Meydanı'nda 110 çift evlenirken ellerinde güller olan kalabalıklar töreni izledi.

Görüntülerde beyaz İslami gelinliği içindeki isimsiz bir gelin "Kuşkusuz ülke şu anda bir savaşın içinde fakat genç insanların da evlenmeye hakkı var" diyerek durumu özetledi.

Koyu siyah takım elbiseli bir damat ise "törenin Hz. Ali ile Hz. Fatma'nın evlilik yıldönümüne denk gelmesinden mutlu olduklarını" belirtti.

Genç damat duygularını "Biz onların kutsal dualarını aldık ve ayrıca buraya sokaklardaki insanlara en iyi dileklerimizi sunmak için geldik" şeklinde aktardı.

İran yönetimi savaşın başlangıcından bu yana toplumsal seferberliği vurgulamak amacıyla bu tarz büyük hükümet yanlısı gösterileri neredeyse her gün düzenliyor.