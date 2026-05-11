Bir zincir markette yöneticilik pozisyonu için iş görüşmesine katıldığını belirten kadın adayın sosyal medyada yaptığı paylaşım kısa sürede geniş yankı uyandırdı. İş başvurusunun yalnızca kadın olduğu gerekçesiyle kabul edilmediğini iddia eden vatandaş, gözyaşları içinde yaşadığı duruma tepki gösterdi.

Paylaştığı videoda duygusal anlar yaşayan genç kadın, “Ağlamak istemiyorum bir şerefsiz yüzünden” ifadelerini kullanarak, görüşme sırasında kendisine “Kadın yönetici alamıyoruz” denildiğini öne sürdü.

Başvurunun eğitim ya da iş deneyimiyle ilgisinin olmadığını savunan kadın aday, “Eğitimimle, deneyimimle hiç alakası yok. Sadece cinsiyetim yüzünden yetersiz görülüyorum” diyerek yaşadığı duruma isyan etti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken, birçok kişi kadın istihdamı ve iş hayatında fırsat eşitliği konusunda tepki mesajları yayımladı.