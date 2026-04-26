Mersin’de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda kişinin benzer yöntemlerle dolandırıldığı yönündeki başvurular üzerine çalışma başlattı.

KİMLİKLERİ TEK TEK TEPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında şüphelilerin kimlikleri tek tek tespit edildi. Zanlıların, farklı şehirlerden Mersin’e iş vaadiyle getirdikleri vatandaşlara adlarına banka hesapları ve GSM hatları açtırdığı, ardından bu hesapları dolandırıcılık faaliyetlerinde kullandığı belirlendi. Elde edilen paraların ise bir mobil uygulama üzerinden organize şekilde transfer edildiği saptandı.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 45 fişek, 32 cep telefonu, çok sayıda SIM kart, 410 bin TL ile döviz, 6 dizüstü bilgisayar ve farklı kişilere ait kimlik ile banka kartları ele geçirildi.

100 MİLYON TL’LİK İŞLEM HACMİ

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte şebekenin şimdiye kadar 120 kişiyi mağdur ettiği ve banka hesaplarında yaklaşık 100 milyon TL’lik işlem hacmine ulaşıldığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7’si tutuklanırken, 4’ü adli kontrol şartı konularak 5 kişi de serbest bırakıldı.