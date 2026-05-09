İş görüşmesine giden genç bir kadın, yaşadığı süreci kendi sözleriyle anlatarak işverenlere tepki gösterdi.

'PATRONLARIN DERDİ NE?'

Görüşmeye gitmek için uzun bir yol kat ettiğini belirten genç kadın, “Şimdi iş görüşmesine geldim ama üç aktarma yaparak geldim. Telefonda bilgi vermiyorsunuz, bu patronların derdi ne?” ifadelerini kullandı.

'BÖN BÖN TİPİMİZE, ÜSTÜMÜZE BAŞIMIZA BAKIYORSUNUZ'

Görüşme sırasında işverenlerin tutumunu da eleştiren genç kadın, dış görünüşe odaklanıldığını öne sürerek, “Bir de görüşmeye gidiyoruz, bön bön tipimize, üstümüze başımıza bakıyorsunuz. Kardeşim çalıştıracak eleman mı arıyorsunuz yoksa yanınızda arkadaş mı?” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

'KÖLE TUTSAN DAHA FAZLA MAAŞ VERİRİM'

Çalışma koşullarına ilişkin de konuşan genç kadın, teklif edilen şartları yetersiz bulduğunu belirterek, “Sabah yedi akşam yedi çalıştırıyor, hafta sonu da çalıştıracak ve 28 bin TL maaş veriyor. Köle tutsan daha fazla maaş veririm ya. Ayrıca bunun bilgisini neden telefonda vermiyorsunuz da bizi buraya kadar getirip yoruyorsunuz?” dedi.