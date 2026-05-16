Adana’nın Kozan İlçesi Mahmutlu Mahallesi Özel Sokak’ta meydana gelen olayda birlikte iş yapmak için Konya'dan Adana'nın Kozan ilçesine geldiği öne sürülen Muhammet Hasan Koca ile Muhammet Ali Gök (29) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gök, keserle Koca’yı darbetti.

ÖZEL ARAÇLA HASTANAYE GÖTÜRÜLDÜ

Vücudunun çeşitli yerlerinde darp ve yara izleri oluşan Muhammet Hasan Koca, özel araçla Kozan Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Durumunun kritik olduğu belirlenen Koca, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilerek yoğun bakımda tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, evde yaptıkları incelemede saldırıda kullanıldığı değerlendirilen keseri ele geçirdi. Olay sonrası kaçtığı belirlenen şüpheli Muhammet Ali Gök ise Antalya’nın Manavgat ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gök, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Muhammet Hasan Koca, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.