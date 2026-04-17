Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli katliam yaptı. 9'u öğrenci, 1 öğretmen olmak üzere 10 kişiyi vahşice öldüren Mersinli'nin Arjantin'deki sevgilisi saldırı sonrası bir video paylaştı.

'BAZI EKRAN GÖRÜNTÜLERİ VAR'

İsa Aras Mersinli ile çok eşli bir ilişkileri olduklarını söyleyen sevgilisi şöyle konuştu:

"Aras (Konata), sürekli 'Okul saldırısı yapacağım, haha' derdi. Biz de 'Arkadaşlar gülümseyin, yakında bir belgeselde olacağız' gibi şakalar yapardık. Bazı ekran görüntüleri de var, onları nasıl eklerim bilmiyorum ama deneyeceğim.

'ÇOK EŞLİ BİR İLİŞKİMİZ VARDI'

Biz bunun olmasını istemedik, Aras (Konata) için de bunu istemedik. O benim ve Victor'un kız arkadaşıydı; poliamor (çok eşli) bir ilişkimiz vardı. Olanları öğrendiğimizde hepimiz ağladık.

'DEFALARCA LÜTFEN YAPMA DEDİK'

Ne ben ne de Victor, Aras'ın bunu yapmasını istemedik. Ona defalarca kez 'Lütfen yapma, buna değmez' dedik. Diğer arkadaşlarımız da öyle. İsim vermeyeceğim ama bulunduğumuz Discord sunucusundaki birçok kişi bunu söyledi.

'VİCTOR İLE BİRLİKTE ÇOK AĞLADIK'

Şu an sunucu askıya alındı, bu olaydan dolayı sanırım iki yıl boyunca kullanamayacağım. Aras'ın cansız bedenini gördüm... Victor ile birlikte çok ağladık. Kurbanlar için de gerçekten çok üzgünüm."