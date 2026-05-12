1996 yılında İstanbul merkezli olarak kurulan ve Arnavutköy’de 10 bin metrekarelik dev tesisinde üretim yapan Şenpres, sıhhi tesisat ve armatür sektörünün parlayan yıldızıydı. Firma, aylar önce işçilerle arasında yaşanan gelişmelerle gündeme gelmişti.

Aylık 300 ton vana üretimi, 28 ayrı batarya modeli ve 56 ülkeye yaptığı ihracatla "yüzde 100 yerli ve milli" üretimin sembolü haline gelmişti. Ancak maliyetlerdeki durdurulamaz artış ve finansal darboğaz, şirketi önce konkordato sürecine, ardından da bugün ilan edilen hazin sona sürükledi.

10 BİN METREKARELİK FABRİKA KAPANDI

Şirketin İstanbul Arnavutköy’de yaklaşık 10.000 metrekare kapalı üretim alanı bulunuyordu. Ürünleri genellikle yapı marketlerde ve tesisat malzemesi satan mağazalarda bulunan marka özellikle uygun fiyatlı yerli armatür ve vana ürünleriyle tanınıyordu.

56 ÜLKEYE İHRACAT YAPIYORDU

Vana sistemleri, banyo mutfak bataryaları, sıhhi tesisat ekipmanları üreten firma sadece iç pazara değil ihracata da ürün gönderiyordu. Şirketin bundan sadece 3 yıl önce hazırladığı tanıtım filminde verilen bilgiye göre “Şenpres 500’ü aşkın çeşitte ürün üreterek 56 ülkeye ihracat yapmanın haklı gururunu” yaşıyordu.

"MAKİNELERİ SÖKÜP GİTTİLER"

Asıl kırılma noktası Şubat ayı sonunda yaşandı. İşçilerin "Son saniyeye kadar bizi çalıştırdılar" dediği o sürecin ardından, fabrikadaki dev makineler birer birer sökülmeye başlandı. İşçiler, 24 Şubat 2026 itibarıyla üretimin tamamen durduğunu ve binanın adeta bir "hayalet yapıya" dönüştüğünü belirtti.

İddialar sadece tahliyeyle de sınırlı kalmadı. Fabrikadan çıkarılan makinelerin yerine, mali değeri olmayan hurdaların konulduğu ve yeni makinelerin etiketlerinin eski makinelere takılarak "yediemin" denetiminden mal kaçırıldığı öne sürüldü.

BEKLENEN KARAR GELDİ

İşçiler içeride kalan 4 aylık maaşları, kıdem tazminatları ve fazla mesaileri için hukuk mücadelesi verirken, beklenen haber bugün mahkemeden geldi. İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, 12 Mayıs 2026 tarihli kararıyla Şenpres’in resmen iflas ettiğini açıkladı. Ancak bu karar, makineleri sökülmüş ve içi boşaltılmış bir tesis için verilmiş oldu.