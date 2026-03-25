Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde iddiaya göre; görevli sağlık teknikeri Necla Cengiz’in işe giriş kartı başka biri tarafından okutuldu. Cengiz bu sayede 1 yıl boyunca maaş ve döner sermaye payı aldı. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, bu durumun yaygınlaştığını söyledi.

Necla Cengiz’in, Şanlıurfa İl Sağlık Müdür Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı İbrahim Halil Cengiz’in eşi olduğu öğrenildi. İl Sağlık Müdürü Erhan Berk ise muhabirimizin olayla ilgili sorduğu soruyu tersleyerek yanıtsız bıraktı.

Vatandaşlardan çok sayıda şikâyet geldiğini belirten Tanal şöyle konuştu: “Kayırmacılık, liyakatsizlik diz boyu. Bankamatik insan sayısı çok, denetim yok. Herkes birbirini koruyor. Bu liyakatsizlik ve akraba korumacılığı halkın kanını emiyor. Daha önce de çok çıktı. Bunlar iktidara güveniyor.”

İbrahim Halil Cengiz(İl Sağlık Müdür Yardımcısı-Personel Hizmetleri Başkanı)