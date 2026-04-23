VAKIFLAR’DAN SUÇLAMA

İstanbul Beykoz’da bulunan 1741 tarihli İshak Ağa Çeşmesi ‘restorasyon’ adı altında yok edildi. Yapının silindir gövdesi ve kitabesi kayboldu. Yerine dikdörtgen mermer çeşme konuldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü mülkiyetindeki cami önünde olan çeşmenin tahribatı tepki çekti. Vakıflar, eleştiriler üzerine restorasyondan kendilerinin değil İBB’nin sorumlu olduğunu öne sürdü.

ÖZGÜN HALİ BULUNDU

Bölgede araştırma yapan İBB; restorasyonun yetkililerden izinsiz muhtarlık ve cami derneği tarafından gerçekleştirildiğini belirledi. İBB Genel Sekreter Yardımcısı ve İBB Miras kurucularından Mahir Polat, İshak Ağa Çeşmesi’ne yapılan izinsiz müdahaleyi 3 ay önce tespit ettiklerini söyledi, “Yerinden sökülmüş eser kurtarıldı, özgün hali İBB Miras koruması altına alındı” dedi.

‘ŞEHRE KAZANDIRACAĞIZ’

Tarihi eserin tahribatıyla ilgili suç duyurusu yaptıklarını açıklayan Mahir Polat şu ifadeleri kullandı: “İBB Miras, sorumlulara durumu bildirdi. Süreç, İBB Miras’ın sahada hızlı ve kararlı müdahalesi olmasaydı, bu değerin bugün muhtemelen yok olması ile sonuçlanacaktı. Çeşmenin özgün parçaları bugün güvendedir. Tekrar şehre kazandırılmak için koruma kurulunun kararı beklenmiştir.”