Tüm dünyanın merak ettiği maç İskoçya’da oynandı…İskoçya Premiership'in 38. ve son haftasında Celtic ile Hearts karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı ve şampiyon oldu. Karşılaşmada Hearts, 43. dakikada Lawrence Shankland'ın golüyle 1-0 öne geçti. Celtic ise 45+4. dakikada penaltıdan Arne Engels ile eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1'lik skorla sona erdi.

SON DAKİKALARDA ŞAMPİYONLUK GOLÜ

Mücadelenin 88. dakikasında Daizen Maeda sahneye çıktı ve attığı golle Celtic'i 2-1 öne geçirdi. 90+8. dakikada ise Callum Osmand kaydetti. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele bu skorla tamamlandı.

Bu sonucun ardından Celtic, puanını 82'ye yükselterek lig tarihindeki 56. şampiyonluğunu elde etti. Hearts ise 80 puanda kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

41 YILLIK HEGEMONYAYI YIKAMADI

Hears karşılaşmadan en az 1 puanla ayrılsaydı Celtic ve Rangers'ın 41 yıllık şampiyonluk hegemonyasına son verecekti. Maç sonunda Celtic taraftarları şampiyonluğun coşkusunu gözyaşlarıyla yaşarken, Hearts taraftarları ise kaçan tarihi fırsatın ardından büyük üzüntü yaşadı.