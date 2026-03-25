Altın fiyatları, dün öğlen seansında sert düşüşler yaşadı. Düşüşü fırsat bilen vatandaşlar kuyumculara akın ederken, piyasalarda yoğunluk yaşandı.

Finans Analisti İslam Memiş, katıldığı televizyon programında altın piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Memiş, fiyatlardaki ani düşüşün hem yatırımcıları hem de kuyumcuları şaşırttığını belirtti.

MAKAS ARALIĞI 300 LİRAYA YÜKSELDİ

Yoğun talep sebebiyle piyasada ürün sıkıntısı yaşandığını söyleyen Memiş, paketli gram altın, çeyrek ve yarım altın gibi ürünlerin bulunamadığını dile getirdi. Alım-satım makas aralığının da ciddi şekilde açıldığını vurgulayan Memiş, “Normalde 20-30 lira olan makas aralığı 250-300 liraya çıktı” ifadelerini kullandı.

“FIRSAT KAÇMADI” DEDİ

Fiyatlardaki gerilemenin panik yaratmaması gerektiğini söyleyen Memiş, yatırımcılara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Memiş, “Fırsatlar kaçmadı, geçmedi. Vatandaş yine düşük fiyattan altın alma imkânı bulur” ifadelerini kullandı. Altın fiyatlarının gün içinde 300-400 dolar aralığında dalgalanabildiğini dile getiren Memiş, piyasaların Trump’ın açıklamalarına göre yön bulduğunu ve savaş kaynaklı manipülasyonların sürdüğünü söyledi.

GRAM ALTIN İÇİN 10 BİN TL ÖNGÖRÜSÜ

Yıl geneline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, gram altın fiyatlarının uzun vadede yükseliş trendini sürdüreceğini ifade etti. Memiş, gram altının 10 bin TL seviyelerine yaklaşabileceğini öngördüğünü dile getirdi. Ancak yatırımcılara uyarılarda bulunan Memiş, kısa vadede yüksek kazanç beklentisinin gerçekçi olmadığını belirterek, “2026 yılı manipülasyon yılı. Yıl sonuna kadar her ay bu sert dalgalanmaları göreceğiz” şeklinde konuştu.