Fenerbahçe’nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, sezon sonunda kariyerinin devamı için karar verecek. Milli yıldızın sezon sonunda takımdan ayrılabileceği ve Avrupa’dan gelen teklifler sonrası yeni bir maceraya atılmak istediği iddia edildi. İLK 11'İ İSTİYOR Fransa ve İtalya’dan talipleri bulunan İsmail Yüksek, forma süresinin azalması nedeniyle ayrılığa sıcak bakıyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan haberde, İsmail Yüksek’in orta sahada Kante ve Guendouzi’nin arkasında kalmak istemediği ifade edildi. 27 yaşındaki futbolcunun daha fazla forma şansı bulabileceği bir takımda oynamaya sıcak baktığı aktarıldı. İsmail Yüksek’in Dünya Kupası sonrası gelen teklifleri değerlendirmeyi planladığı öne sürüldü. Fenerbahçe’de oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik sürüyor. Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan İsmail Yüksek bu sezon sarı-lacivertli formayla 46 maçta görev aldı.

