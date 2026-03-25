Milli futbolcu Arda Güler’in de forma giydiği Real Madrid’de skandal bir iddia gündeme geldi. Sağlık ekibinin, Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin sakatlık sürecinde skandal bir teşhis hatası yaptığı öne sürüldü.

RMC’de konuşan gazeteci Daniel Riolo, "Real Madrid sağlık ekibinin, oyuncunun sakat olan diz yerine sağlam diz üzerinde inceleme yaptığı" yönünde kulüp içinde ciddi söylentiler olduğunu dile getirdi. Bu durumun "kulüp adına büyük bir utanç" olduğunu belirten Riolo, "Real Madrid yanlış bir teşhis koydu. Mbappe bundan rahatsız oldu ve hatta çok sinirlendi" ifadelerini kullandı.

Madrid’deki teşhisten tatmin olmayan Mbappe’nin Paris’te özel bir doktora göründüğü kaydedildi. Paris’teki uzmanın uyguladığı yeni tedavi protokolü sayesinde, daha önce gündemde olan ameliyat ihtimalinin tamamen ortadan kalktığı belirtildi.

Mbappe, dizinin şu an iyi durumda olduğunu söylerken, "Doğru teşhis sayesinde iyileşme sürecim hızlandı." dedi. İspanyol devi, henüz bu ağır suçlamalar karşısında resmi bir açıklama yapmadı.