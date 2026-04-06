Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenerek üç takımın şampiyonluk hesaplarını silbaştan değiştirdi. Maç eksiği bulunan Galatasaray 64 puanla zirvede yer alırken, bu haftaki derbi maçlarını kazanan Trabzonspor ve Fenerbahçe 63 puanla takibine hız verdi.

Süper Lig'in zirve mücadelesinde yaşanan bu hareketlilik, Avrupa basınında da haberleştirildi. İspanyollar ve İtalyanlar, Türkiye'de yeniden alevlenen zirve yarışına dikkat çekti.

"BİR FIRSAT DAHA VERDİ"

İspanyol AS Gazetesi, "Osimhen'in yokluğunda Galatasaray kaybetti. Trabzonspor, lideri yenerek Süper Lig'de zirveye yaklaştı. Victor Osimhen'in yokluğunda ilk 11'de yer alan Mauro Icardi ise neredeyse topa dokunmadı. Osimhen, Sane ve Sara'nın yokluğunda Galatasaray üç değerli puanı kaybetti. Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye şampiyonluk yarışında farkı azaltmaları için bir fırsat daha verdi" diye yazdı.

"SÜPER LİG YENİDEN BAŞLADI"

İtalyan Tuttomercato'da ise "Şampiyonluk yarışı yeniden alevlendi. Onana ve takım arkadaşları 21 Şubat'tan beri ligde kaybetmeyen Galatasaray'ı yendi. Süper Lig yeniden başladı" yorumunu yaptı.