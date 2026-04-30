İsrail donanmasının Yunan sahil güvenliği ile işbirliği içinde Sum Yunanistan karasularının açıklarında Sumud filosu aktivistlerini kaçırması uluslararası tepkilere sebep oldu.
Küresel Sumud Filosu Türkiye yetkilileri, filoda bulunan 18 Türk vatandaşını alıkoyduğunu bildirdi.
Küresel Sumud Filosu Türkiye yetkililerinin Anadolu Ajansı'na yaptığı açıklamaya göre dün gece İsrail ordusunun Girit açıklarında 170 fazla aktivisti alıkoydu.
İsrail tarafından kaçırılan 18 Türk vatandaşınının isimleri ve el konulan teknelerinin de isimleri açıklandı.
İSRAİL TARAFINDAN ALIKONULAN TÜRKLER
Alıkonulan aktivistler arasında bulunan 18 Türk vatandaşının ismi ve bulundukları gemiler hakkındaki bilgiler şu şekilde:
Saf Saf gemisi:
Mustafa Enes Topal, Şahin Yaslık, Hüseyin Şuayb Ordu, Muhammed Özdem, Mustafa Arslan, Mahmut Akay
Esplai gemisi:
Ali Deniz, Yunus Kava, Nevzat Öylek, Halil Erdoğmuş
Freia gemisi:
Nevzat Güzel, Abdulselam Demir, Nevzat Güzel, Abdüllatif Faslı, Mükremin Köse, Ramazan Tekdemir
Ghea gemisi
Mehmet Atlı, Görkem Duru
Eros 1 gemisi:
Mahmut Çağatay Yavuz