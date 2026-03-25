Orta Doğu’da gerilim yeniden yükselirken, İsrail yönetimi askeri hazırlıklarını genişletme kararı aldı. İsrail hükümeti, İran’la yaşanan kriz sonrası 400 bine kadar yedek askerin silah altına alınmasına onay verdi.

"İHTİYAÇ HALİNDE KULLANILACAK"

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, söz konusu sayının kesin bir sevk planı değil, ihtiyaç halinde kullanılabilecek üst sınır olduğu vurgulandı. Bu adım, bölgede tansiyonun düşeceğine yönelik beklentilerin aksine, yeni bir tırmanış sinyali olarak değerlendiriliyor.

İsrail ordusunun yedek askerleri “acil durum emirleri” kapsamında göreve çağırma yetkisi, 7 Ekim 2023 saldırıları sonrasında düzenli olarak hükümet onayına sunuluyor. Daha önce Aralık 2025’te 280 bin yedek asker için izin çıkarken, İran’a yönelik saldırıların hemen ardından 100 bin askerin daha göreve çağrılacağı açıklanmıştı.

GERİLİM SÜRÜYOR

Gerilim yalnızca İsrail ile sınırlı kalmadı. İran, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlenen hedeflere saldırılar düzenledi.

Öte yandan Washington yönetimi de bölgedeki askeri varlığını artırdı. Mevcut 50 bini aşkın askere ek olarak binlerce deniz piyadesi ve paraşütçü birliğin sevk edildiği belirtiliyor. Savaş uçakları, helikopterler ve zırhlı araçlarla desteklenen birliklerin olası bir kara harekâtı için hazır bekletildiği ifade ediliyor.

Uzmanlar, enerji ve askeri açıdan kritik öneme sahip İran’a ait Hark ve Keşm adalarının hedef alınabileceği iddialarının, krizin daha geniş çaplı bir çatışmaya dönüşme riskini artırdığı görüşünde. Diplomatik temaslar sürse de sahadaki askeri hareketlilik, bölgedeki belirsizliğin devam edeceğine işaret ediyor.