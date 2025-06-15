İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran'da başlattığı saldırının ardından bölgede gerilim zirveye çıktı.
Üçüncü gününde devam eden çatışmalarda son olarak İsrail, İran'ın Meşhed Havalimanı'na saldırı düzenledi.
İsrail ordusu İran'ın doğusundaki Meşhed Havaalanında havadan yakıt ikmali yapan bir uçağı vurduğunu açıkladı.
Ordu bunu geçen hafta İran'a karşı operasyon başlatmasından bu yana gerçekleştirdiği en uzun menzilli saldırı olarak nitelendirdi.
Yapılan açıklamada İsrail ile Meşhed arasındaki mesafenin 2300 kilometre olduğu ifade edilirken, İran'a karşı hava üstünlüğü sağlandığı iddia edildi.
İran'ın ikinci büyük havalimanının bulunduğu Meşhed, ülkenin neredeyse en doğusunda olduğu biliniyor.
13 HAZİRAN'DA BAŞLAYAN GERİLİM
İsrail, 13 Haziran'da İran'a yönelik kapsamlı bir hava harekatı başlattı.
Hedef alınan bölgeler arasında İran'ın çeşitli şehirlerindeki nükleer tesisler ve üst komuta kademesinden isimlerin bulunduğu noktalar yer aldı.
Saldırılar sonucunda İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları'nın Genel Komutanı, çok sayıda üst düzey asker ve 9 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.
İran ise misilleme olarak İsrail topraklarına yüzlerce füze fırlattı. Bu saldırılarda 13 kişi yaşamını yitirirken 250'den fazla kişi yaralandı.