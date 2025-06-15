Son Dakika Haberi... İsrail, çatışmaların 3. gününde İran'a yönelik yeni saldırı başlattı.

TAHRAN'IN DOĞUSU VURULUYOR

Saldırıların Tahran'ın doğusuna yapıldığı kaydedildi. Tahran'dan patlama sesleri gelirken İran hava savunma sistemlerinin aktive edildiğini açıkladı.

İran basınında yer alan haberlere göre; Tahran'daki 5 yıldızlı bir otelde ve yine kentte Mehrabad Havalimanı'ndan da patlamalar görüldü.

İsrail ayrıca İran'ın Tebriz kentindeki Şehid Fekuri Hava Üssü'nü hedef aldı. Saldırı sonrası İran Kızılayı ve sivil savunma ekipleri bölgeye intikal etti. Saldırı sonrası bölgeden yoğun dumanlar yükseldi.

"İSFAHAN'DA NÜKLEER TESİSİ VURDUK"

İsrail Ordusu, İran'ın İsfahan bölgesinde yer alan önemli bir nükleer tesise saldırdığını duyurdu.

Ordu sözcüsü Avichay Adraee'nin X hesabından yaptığı açıklamaya göre, bu tesisin nükleer silah üretimi sürecinde, uranyum zenginleştirmeden sonraki aşama olan zenginleştirilmiş uranyumun yeniden işlenmesi için kullanıldığı belirtildi.

Saldırı sırasında, tesis içinde bulunan metal uranyum üretim binası, zenginleştirilmiş uranyumu dönüştürme altyapısı, laboratuvarlar ve ek altyapının imha edildiği bildirildi.

"HER BİNAYA KARŞILIK 100 BİNA YIKILACAK"

İsrail Enerji ve Altyapı Bakanı Eli Cohen, İran'ın dün akşam gerçekleştirdiği misilleme saldırısında yıkımın meydana geldiği Bat Yam kentinde açıklamalarda bulundu. Cohen, "İsrail'de düşen her bir binaya karşılık İran'da 100 bina yıkılacak" dedi.

Ayrıca Başbakan Netenyahu da Bat Yam'a ziyarette bulunurken Bakanlara İran ile ilgili açıklama yapılmaması talimatı verildiği kaydedildi.

"İMHA EDİLMEZSE OPERASYON İŞE YARAMAYACAK"

Al Arabiya'da yer alan habere göre; üst düzey bir İsrailli yetkili, İsrail'in İran'daki Fordow nükleer reaktörünü imha etmemesi durumunda başlatılan operasyonun işe yaramayacağını söyledi.

'SAVAŞ KABİNESİ' TOPLANACAK

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre; Başbakan Netenyahu, çok sayıda bakan ve üst düzey askeri yetkilinin katılımıyla bu gece saat 22.00'de durum değerlendirmesi yapacak.