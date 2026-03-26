İsrail ordusunda (IDF) sirenler bu kez saldırı için değil, içerideki büyük çöküş için çalıyor. 25 Mart 2026 tarihinde toplanan Güvenlik Kabinesi'nde söz alan Genelkurmay Başkanı Korgeneral Eyal Zamir, Gazze’den İran’a uzanan çoklu cephe yükünün artık taşınamaz hale geldiğini ilan etti.

"10 KIRMIZI BAYRAK KALDIRIYORUM"

Başbakan Netanyahu ve bakanların yüzüne karşı konuşan Zamir, ordunun operasyonel kapasitesinin sonuna geldiğini belirterek şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Ordumuz kendiliğinden çöküşe (collapsing in on itself) doğru gidiyor. Şu an 10 kırmızı bayrak kaldırıyorum! Yedek askerler artık dayanamıyor, fiziksel ve psikolojik sınır aşıldı. Mevcut yük altında rutin operasyonel hazır bulunuşluğumuzu bile sürdüremeyiz."

"YA YASA ÇIKARIN YA DA ÇÖKÜŞÜ İZLEYİN"

Zamir’in hedefinde sadece savaşın şiddeti değil, hükümetin askerlik yasaları konusundaki kararsızlığı da vardı. Özellikle ultra-Ortodoks Yahudilerin (Harediler) askerlikten muaf tutulmasına gönderme yapan Zamir, acil personel takviyesi yapılmazsa cephenin boş kalacağı uyarısında bulundu:

"Acilen askerlik ve yedek hizmet yasalarını çıkarmak zorundasınız. Aksi takdirde ordu sistemik olarak çökecek."

NETANYAHU SESSİZ KALDI

İsrail basınından i24NEWS ve Arutz Sheva’nın haberlerine göre; Zamir’in bu "tarihi" uyarısı karşısında Başbakan Netanyahu ve kabine üyeleri sessizliğini korudu. Gazze, Lübnan, Suriye, Batı Şeria ve İran operasyonlarının yarattığı devasa personel açığı, İsrail askeri hiyerarşisinde "sürdürülemez" olarak kodlanmış durumda.