Ekonomik kriz tüm şiddetiyle devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan dikkat çeken bir ismi kabul etti. Erdoğan, ABD’li varlık fonu BlackRock Başkanı Lary Fink ile Dolmabahçe’de görüştü. 14 trilyon dolarlık devasa bir parayı yöneten ve İsrail’in en büyük finansörü olan Fink’in Türkiye’ye gelmesi endişeyle karşılandı. Çünkü Apple, Microsoft, Amazon, Google gibi çok sayıda küresel markada hissesi bulunan BlackRock, “Dünyanın en büyük tefecisi” olarak tanınıyor.





YATIRIM YAPMIYOR, FAİZİ ALIP GİDİYOR



Devletlerin kriz anlarında ortaya çıkıyor, ancak geldiği ülkede fabrika ya da tesis kurmuyor. Stratejik varlıkların teminat gösterilmesine karşılık yüksek faizle borç veriyor. “Yedi kollu bir canavar” diye tabir edilen kurumun, Varlık Fonu’ndan hisse alacağı öne sürüldü. Böyle olursa Ziraat Bankası, Halkbank, Borsa İstanbul, THY elimizden gidebilir.