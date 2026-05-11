Wall Street Journal gazetesinin Amerikan kaynaklarına dayandırdığı habere göre, İsrail'in İran ile olası bir topyekûn savaş öncesinde Irak’ın batısındaki Enbar çölünde gizli bir askeri üs kurduğu ortaya çıktı.

Geçtiğimiz Şubat ayında faaliyete geçirildiği belirtilen bu üssün, İran hava sahasında düşürülebilecek savaş uçaklarına müdahale etmek, arama-kurtarma operasyonları yürütmek ve İsrail özel kuvvetlerine stratejik lojistik destek sağlamak amacıyla tesis edildiği bildirildi.

Raporda yer alan iddialara göre Tel Aviv yönetimi, İsfahan yakınlarında düşürülen bir F-15 uçağının ardından bu gizli tesisi devreye sokmayı teklif etti. Ancak ABD’nin bu teklifi reddederek kurtarma operasyonunu bağımsız yürütmeyi tercih ettiği, İsrail'in ise bölgedeki güvenliği pekiştirmek için eş zamanlı hava saldırıları düzenlediği kaydedildi.

ÇOBAN İSRAİL'İN PLANLARINI SUYA DÜŞÜRDÜ

Söz konusu gizli askeri varlık, Irak güvenlik birimlerinin radarına takılmak yerine bölgedeki bir çobanın dikkati sayesinde gün yüzüne çıktı. Olağandışı helikopter trafiği ve silah seslerini yetkililere bildiren çobanın ihbarı üzerine Irak güçleri bölgede inceleme başlattı.

Bu durumu fark eden İsrail’in bölgeye düzenlediği yoğun hava saldırıları sonucunda bir Irak askerinin hayatını kaybettiği bilgisi paylaşıldı.

Olayın ardından Irak yönetimi sert bir tutum sergileyerek saldırıdan Amerika Birleşik Devletleri’ni sorumlu tuttu. Irak Ordusu Operasyonlar Komutan Yardımcısı Kays el-Muhammedavi, operasyonun herhangi bir koordinasyon veya onay alınmadan gerçekleştirildiğini vurgulayarak süreci "sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Tomer Bar ise daha önce yaptığı bir açıklamada, İran ile yaşanan gerilim sürecinde özel birliklerin bölgede "olağanüstü operasyonlar" yürüttüğünü doğrulamış ancak ayrıntı vermekten kaçınmıştı.

BATI ÇÖLÜ GİZLİ FAALİYETLERE ZEMİN HAZIRLIYOR

İstihbarat uzmanları, Irak’ın batı çölünün geniş yüzölçümü ve seyrek nüfuslu yapısı nedeniyle bu tür gizli faaliyetler için uygun bir zemin hazırladığını belirtiyor. Irak topraklarının yaklaşık yüzde 23’ünü kapsayan ve Suriye-Ürdün sınırına kadar uzanan bu kurak bölge, aynı zamanda zengin fosfat ve doğal gaz rezervleriyle ülkenin stratejik kaynak merkezlerinden biri olarak biliniyor.