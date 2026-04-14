ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio Salı günü Washington'da İsrail ve Lübnan büyükelçilerini bir araya getirerek doğrudan müzakereleri başlatacak.

Bu zirve 1993 yılından bu yana iki ülke arasındaki en üst düzey diplomatik temas olacak. Nitekim İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Lübnan'a karşı savaşta olmadıklarını" da duyurdu.

Başbakan, "Bizim savaşımız İran destekli Hizbullah terör örgütüne karşı, Lübnan'la hiçbir sorunumuz yok" açıklamasını yaptı. Görüşmelerin sonucu ne olursa olsun Lübnan'a saldırılara devam edeceği mesajını verdi.

Masadaki ana başlıklar arasında Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve kalıcı bir barış anlaşması yer alıyor.

Lübnan hükümetinin doğrudan görüşme taleplerini daha önce geri çeviren Başbakan Netanyahu, Trump'ın baskıları sonucu görüşmeyi kabul etti.

Lübnan tarafı ve Trump yönetimi görüşme öncesinde saldırıların durdurulmasını talep etti.

Netanyahu Beyrut'taki hava saldırılarını seyreltse de Hizbullah'ın kalesi Bint Jbeil kasabasındaki kara harekatını devam ettiriyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Hizbullah'ın pervasız eylemleri nedeniyle her iki hükümetin de ABD arabuluculuğunda açık ve doğrudan görüşmelere başladığını açıkladı.

Yetkili "Görüşmeler İsrail'in kuzey sınırının uzun vadeli güvenliğinin nasıl sağlanacağını ve Lübnan hükümetinin kendi toprakları ile siyasi hayatı üzerinde tam egemenliğini geri kazanma kararlılığını nasıl destekleyeceğimizi kapsayacak" dedi.

ABD yönetimi İsrail'in Lübnan devletiyle değil sadece Hizbullah ile savaşta olduğunun altını çizdi.