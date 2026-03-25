İsrail basınında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın 28 Mart Cumartesi günü ateşkes ilan edebileceği yönünde değerlendirmeler yapılıyor. Haberde, İran ile nihai bir anlaşmaya varılamasa dahi böyle bir adımın gündeme gelebileceği ifade edildi.

İsrailli kaynaklara dayandırılan değerlendirmelerde, bu ihtimal doğrultusunda siyasi ve güvenlik çevrelerinde hazırlıkların hız kazandığı aktarıldı. Özellikle “savaşta elde edilen kazanımların maksimum düzeyde değerlendirilmesi” konusunda üst düzey isimler arasında görüş birliği olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun konutunda gerçekleştirilen kritik toplantıda, olası bir ateşkes öncesinde tamamlanması gereken askeri hedeflerin öncelik sırasının ele alındığı öne sürüldü. ABD’nin sürece müdahale ederek çatışmayı durdurma ihtimaline karşı, operasyonel planlamaların bu doğrultuda şekillendirildiği iddia edildi.

İsrailli yetkililerin, ABD ile İran arasında kapsamlı bir anlaşma ihtimalini düşük gördüğü, ancak olası bir “çerçeve anlaşma” senaryosuna karşı hazırlıklı olunması gerektiğini değerlendirdiği kaydedildi.