Sumud Filosu resmi hesabı üzerinden İsrail ordusunun yeniden gemilerini hedef aldığını açıkladı. Canlı yayına göre filoya bağlı en az iki yelkenli tekne ele geçirildi.

Andros gemisinin ele geçirildiği aktarıldı. Sumud Filosu'na ait, yaklaşık 300 aktivisti taşıyan 35'ten fazla gemiye İsrail donanması tarafından baskın düzenlendi.

İsrail dün de filoya saldırarak gemileri ele geçirmişti. Ele geçirilen gemiler ve içindeki aktivistlerin durumu bilinmiyor.

Küresel Sumud Filosu, İsrail kuşatması altındaki Gazze'ye yardım göndermek için Marmaris'ten yola çıkmıştı. Filo bünyesinde bir çok Türk aktivist de bulunuyor.

İsrailli Walla gazetesi, bir güvenlik kaynağına dayanarak, İsrail el konulan gemilerideki ktivistlerin, önceki Filoya'da olduğu gibi İsrail'e nakledilmek yerine, bölgedeki bir ülkeye nakledilmek üzere serbest bırakılmalarına yönelik müzakerelerin sürdüğünü bildirdi.