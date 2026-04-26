İsrail Meclisi Knesset, geçtiğimiz günlerde esir edilen Filistinlilere idam cezası verilmesini kolaylaştıran bir yasayı kabul etmişti. Gelişmelerin ardından Sevindik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu duruma tepki göstermişti.

'İNSANLIK BUGÜN AYAĞA KALKMAYACAKSA...'

Sevindik, paylaşımında, "Lütfen susmayalım. İnsanlık bugün ayağa kalkmayacaksa ne zaman kalkacak? İnsan olduğumuzu bugün gösteremeyeceksek ne zaman göstereceğiz?" ifadelerine yer verdi. Oyuncu Sevindik, "12 bin Filistinli mahkumun idamı onaylandı. Bunların 4 bini çocuk…" serzenişinde bulunmuştu.

'HİÇBİR ZAMAN KADİR BABA OLAMAYACAKSIN'

Paylaşımın ardından İsrailli Bakan Ben-Gvir, yayımladığı videolu mesajda, Sevindik’i hedef alan açıklamalar yapmıştı.

Ben-Gvir, videolu mesajla Sevindik'e yanıt vererek, "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." paylaşımında bulunmuştu.

ERDOĞAN: 'HABERİM YOK'

Oyuncu Görkem Sevindik, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile hafızlık icazet töreninde bir araya geldiği öğrenildi. Sevindik, Erdoğan'a "Malumunuz İsrail'in tehdit ettiği... Son zamanlarda haber oldu, gündemdeydi" diye tanıtıldı. Erdoğan'dan "Yok, haberim olmadı" yanıtı geldi.

'AAA ÖYLE Mİ CUMHURBAŞKANIM'

Sevindik'i Erdoğan'a tanıtan kişi "Aaa öyle mi Cumhurbaşkanım" derken, ünlü oyuncu ise "Nasılsınız Cumhurbaşkanım" diyerek Erdoğan'ın hatrını sordu. Cumhurbaşkanı da "Sağol" cevabını verdi.