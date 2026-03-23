İsrail’de Celile Gölü yakınlarındaki antik Hippos kentinde yapılan kazılarda, üzerinde Yunanca "Öğren" (MATHOU) yazılı 2100 yıllık nadir bir kurşun sapan mermisi gün yüzüne çıkarıldı. Hayfa Üniversitesi araştırmacıları tarafından bir Roma nekropolünde bulunan bu mühimmatın, şehri kuşatan Haşmoni ordusuna karşı savunmacılar tarafından fırlatıldığı düşünülüyor. Antik dönemin "alaycı mizahını" yansıtan bu yazı, arkeologlar tarafından düşmana verilmiş bir yanıt ve bir tür "erken dönem emojisi" olarak nitelendiriliyor.

Helenistik dönemde yaygın olarak kullanılan şimşek veya akrep figürlü mermilerin aksine, üzerinde doğrudan metin içeren bu buluntu dünyadaki ilk örneklerden biri olma özelliğini taşıyor.

Uzmanlar, "Öğren" ifadesinin "Bir daha asla buraya gelmemen gerektiğini öğren" veya "Seni vurmayı öğreniyorum" gibi tehditkar ve alaycı bir anlam taşıdığını belirtiyor.

Düşman üzerinde psikolojik baskı kurmayı amaçlayan bu 450 gramlık kurşun mermi, antik savaş meydanlarındaki kişisel ve sözel atışmaların günümüze ulaşan en somut kanıtlarından biri olarak tarihe geçti.