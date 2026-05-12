Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) Limasol bölgesine bağlı uzun süredir terk edilmiş Trozena köyü, İsrail bağlantılı bir yatırımcı tarafından yürütülen geniş ölçekli arazi alımları ve yeniden geliştirme planı nedeniyle kamuoyunda tartışma yarattı.

METREKARE BAŞINA 1-2 EURO

Phileleftheros’te yer alan habere göre, Macar-İsrailli yatırımcı Uriel Curtis’in şirketi köyde toplam 94 parsel satın aldı. Bazı arazilerin metrekare başına 1–2 euro gibi oldukça düşük fiyatlarla el değiştirdiği öne sürülürken, şirketin bazı alımlarda parsel başına 20 bin ila 40 bin euro arasında ödeme yaptığı da aktarıldı. Satın almaların 2022 yılından itibaren parça parça ve kademeli şekilde gerçekleştirildiği, bu yöntemin yatırımın ölçeğini gizlemek ve arazi fiyatlarının yükselmesini önlemek amacıyla tercih edildiği iddia edildi.

YATIRIMCI BÖLGEYE AŞIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yaklaşık 1991 yılından bu yana büyük ölçüde terk edilmiş durumda olan Trozena köyü için hazırlanan yeniden geliştirme planının yalnızca bir şaraphane değil, aynı zamanda kamp alanı ve yaklaşık 60 konut ya da 60 oda içeren bir yapılaşmayı kapsadığı belirtildi. Projenin Limassol Bölge Yerel Yönetim Örgütü (EOA) nezdinde değerlendirme sürecinde olduğu, ancak Çevre Bakanlığı’nın çekinceleri nedeniyle henüz nihai onay aşamasına ulaşmadığı ifade edildi . Yatırımcı Uriel Curtis ise Alpha TV’ye yaptığı açıklamada köyü ilk kez yaklaşık beş yıl önce ziyaret ettiğini ve bölgeye “aşık olduğunu” söyleyerek, planın amacının ziyaretçiler için sakin bir dinlenme ve yaşam alanı oluşturmak olduğunu belirtti.

KİLİSEYE GİRİŞLER ENGELLENDİ

Skala Times gazetesinde yer alan haberde ise, köyde bulunan Aziz Georgios Kilisesi’ne gitmek isteyen Rum vatandaşların girişlerinin engellendiği belirtildi.

İSRAİLLİ YATIRIMCILARIN ARTAN İLGİSİ

Kathimerini’de yer alan haberde ise, son yıllarda Kıbrıs’ın özellikle Pafos bölgesinde, terk edilmiş köylere ve turizm projelerine İsrailli yatırımcıların artan ilgisine tanık olduğu bilgisi yer aldı. 1964 yılına kadar Kıbrıs Türklerinin yaşadığı ve bugün hala elektriksiz ve susuz olan terk edilmiş Fasli köyüne de ilgi gösteriliyor. Bölge, Akamas yarımadasına ve kuzey kıyı şeridine bakıyor.

VARLIĞINI GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYOR

Gazeteye göre aynı zamanda İsrail sermayesi, Ayii Anargyri tatil köyü gibi diğer konaklama tesislerine yapılan önceki yatırımların ardından, son dönemde Droushia Heights otelini de bünyesine katarak otel sektöründeki varlığını genişletmeye devam ediyor.