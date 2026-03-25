İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik açılan ve aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 407 sanıklı davada yargılama süreci devam ederken, reddihakim tartışmasına ilişkin kritik bir karar çıktı.

Yargılamayı sürdüren İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine yönelik bazı sanık avukatlarının yaptığı reddihakim talebi, mahkeme tarafından daha önce reddedilmişti. Bu ara karara itiraz eden avukatlar, dosyanın bir üst mahkemeye taşınmasını sağladı.

İtirazı inceleyen İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi, yaptığı değerlendirme sonucunda, alt mahkemenin 9 Mart 2026 tarihli ara kararının usul ve yasaya uygun olduğuna hükmetti. Mahkeme, reddihakim talebinin geri çevrilmesine yönelik itirazların oy birliğiyle reddedildiğini açıkladı.

Kararla birlikte davada yargılamanın mevcut mahkeme heyetiyle devam etmesinin önü açılmış oldu. Duruşmaların ilerleyen günlerde yoğun savunmalar ve yeni taleplerle sürmesi bekleniyor.