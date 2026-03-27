Gayrimenkul sektöründeki hareketlilik sürerken, İstanbul’a yakın konumdaki bazı şehirler yatırımcıların yeni gözdesi haline geldi. Özellikle arsa yatırımı yapmak isteyenler için Tekirdağ, Kocaeli, Yalova ve Sakarya öne çıkıyor.

Uzmanlara göre bu dört il, konum avantajları ve gelişim potansiyelleri sayesinde İstanbul’a alternatif yatırım bölgeleri arasında hızla yükseliyor. Megakentte artan fiyatlar ve yoğun yapılaşma, yatırımcıları daha erişilebilir ve büyüme vadeden çevre illere yönlendirirken, bu bölgelerde arsa talebinin dikkat çekici şekilde arttığı gözlemleniyor.

TEKİRDAĞ VE KOCAELİ

İstanbul’a kara yolu ile kolay ulaşım imkanı sunan Tekirdağ, sanayi yatırımları ve konut projeleriyle öne çıkıyor. Görece uygun arsa fiyatları, bölgeyi yatırımcılar için cazip hale getiriyor.

Türkiye’nin üretim merkezlerinden biri olan Kocaeli, güçlü altyapısı ve stratejik konumuyla dikkat çekiyor. Hem sanayi hem de konut yatırımları açısından değer kazanan şehirde fiyatların yükseliş eğilimi sürüyor.

YALOVA VE SAKARYA

Deniz yoluyla İstanbul’a hızlı erişim sunan Yalova, sakin yaşam arayanların yanı sıra yatırımcıların da ilgisini çekiyor. Termal turizm ve konut projeleri, bölgedeki talebi artıran unsurlar arasında yer alıyor.

Doğal güzellikleri, gelişen ulaşım ağı ve İstanbul’a yakınlığıyla Sakarya da son dönemde öne çıkan şehirler arasında yer alıyor. Özellikle arsa yatırımı açısından uygun fiyat seçenekleri ve gelişim potansiyeli, yatırımcıların ilgisini bu bölgeye çekiyor.

Uzmanlar, bu illerdeki hareketliliğin önümüzdeki dönemde de devam edebileceğini belirtirken, erken yatırım yapanların avantaj sağlayabileceğine dikkat çekti.