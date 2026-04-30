İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik bir operasyon gerçekleştirdi. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, şüphelilerin örgütlü bir şekilde alkol kaçakçılığı yaptıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. İncelemelerde şahısların, elde ettikleri yasa dışı gelirleri üçüncü kişiler ve paravan şirketler üzerinden kendi hesaplarına aktararak kaynağını gizlemeye ve yasal bir görünüm kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.
1,4 MİLYAR LİRALIK PARA TRAFİĞİ
Emniyet birimleri tarafından yürütülen detaylı mali incelemeler sonucunda, şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 1,4 milyar lira tutarında olağandışı finansal hareketlilik saptandı.
Yapılan tespitlerin ardından şüphelilerin yakalanması amacıyla harekete geçildi. Sabah saatlerinde İstanbul merkez olmak üzere Kırıkkale ve Kocaeli'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
El Konulan Mal Varlıkları
Operasyon kapsamında 7 taşınmaz, 8 taşınır mal varlığı ile 12 kişiye ait banka hesapları, 2 şirkete ait hisse ve hesaplara el konuldu.