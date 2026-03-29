Olay, 7 Mart’ta Mimar Kemalettin Mahallesi Börekçi Ali Sokak’ta bulunan M.Y.’ye ait iş yerinde meydana geldi. İş yerine giren şüpheliler, 20’şer kilogramlık iki kutu içerisinde bulunan toplam 40 kilogram külçe gümüşü çalarak kaçtı. İş yeri sahibi M.Y.’nin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelilerin cam kapıyı kırarak içeri girdikleri ve çaldıklarıyla birlikte hızla uzaklaştıkları tespit edildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Silivri, Esenyurt, Avcılar ve Bağcılar’da tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda H.B., M.M.G., A.A. ve S.K. gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA SUÇ UNSURU ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 sahte plaka, bir miktar uyuşturucu madde, 3 bin 450 dolar, 320 euro, 45 bin 800 lira ile 9 milimetre çapında 40 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B., M.M.G. ve S.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.