Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi Başkanlığı (UDHAM), Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ile Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ işbirliğinde hayata geçirilen Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesi, ilk kez İstanbul'da Hasdal Kavşağı ile İstanbul Havalimanı arasındaki 40 kilometrelik güzergahta uygulanmaya başlandı. Projeyle seyahat süresinde önemli oranda düşüş yaşanması hedefleniyor.

Projeyle beraber yolda meydana gelebilecek kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne ya da şerit kapama gibi tüm durumlar, sistem tarafından anlık tespit edilecek ve yol kullanıcıları anında bilgilendirilecek. Kamera, yol sensörleri, yapay zeka tabanlı görüntü işleme, olay algılama, meteorolojik bilgi sistemleri ve değişken mesaj işaretleri de devreye girecek.

KULLANICILAR ANINDA BİLGİLENDİRİLECEK

Proje hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, test ve uygulama sürecine başladıkları bu güzergahta değişken mesaj işaretleri ve meteorolojik bilgi istasyonları gibi geleneksel akıllı ulaşım sistemleri bileşenleri ile K-AUS altyapısını entegre ettiklerini söyledi.

Uraloğlu, bu koridorda, yol çalışması uyarı servisi, yavaş veya duran araç uyarısı servisi, araç içi trafik işaretleri ve hız limiti servisi, hava şartları uyarı servisi ile "Acil durum aracı yaklaşıyor" uyarı servisi gibi birçok kritik uygulamanın yer aldığını anlattı.

Uraloğlu, "Yapay zeka destekli görüntü işlemeyle olaylar otomatik algılanacak ve milisaniyelerle sürücülere gecikmeksizin iletilecek. Mobil uygulamamızla da yol kullanıcılarımız anlık bilgilere kolayca ulaşabilecek" dedi.

İKİNCİ ŞEHİR ANKARA OLACAK

Uraloğlu, "Test süreçlerinin başarılı tamamlanmasının ardından, Ankara Çevre Otoyolu'nda 2. faz uygulamalarına geçeceğiz. Bu fazda 110 kilometre ana gövde, bağlantı yolları ve kavşak kollarından oluşan erişme kontrollü otoyolda, 1. faz senaryolarına ilave olarak trafik kazası bilgisinin paylaşılması, ani fren uyarısı, çarpışma riski uyarısı, trafik sıkışıklığı uyarısı, kuyruk sonu uyarısı, aktif yaya ve bisikletli koruma, ekonomik sürüş önerileri, acil durum aracı aktif yönetimi, tehlikeli yük taşıma uyarısı, okul bölgesi uyarısı ve daha birçok ileri seviye servis devreye girecek" şeklinde konuştu.