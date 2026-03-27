İstanbul'da haftanın son iş günü akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar yükseldi. Kentte mesainin bitmesiyle ana arter, cadde ve ara yollarda trafik yoğunluğu oluştu. Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Çağlayan, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü mevkilerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kara yolunun Edirne istikametinde ise Topkapı-Avcılar arasında yoğunluk gözleniyor. TEM Otoyolu'nda Hasdal, Seyrantepe ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkilerinde çift yönlü trafik yavaş seyrediyor. Mahmutbey gişeler mevkisinde de çift yönlü yoğunluk yaşanıyor. Karaköy-Besiktaş Meydanı arasındaki sahil yolu ile Dolmabahçe Sarayı mevkisinde de araçlar yavaş ilerliyor. Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy'den başlayan trafik yoğunluğu Maltepe'ye kadar sürüyor. TEM Otoyolu'nda ise Sultanbeyli ile Ataşehir arasında yoğunluk gözleniyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile buralara bağlanan yollarda da araçlar güçlükle ilerliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Cep Trafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 76'ya kadar çıktı.

