İstanbul Sancaktepe'ye bağlı Fatih Mahallesi TEM Bağlantı Yolu mevkisinde, yeşillik alan içerisinde hareketsiz yatan bir bebek olduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine adrese hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan sağlık görevlilerince yapılan ilk kontrollerde, yeni doğduğu değerlendirilen bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin saptanması amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna götürülürken, emniyet güçleri konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.