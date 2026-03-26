İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte içki üretimi ve kaçakçılığını önlemek amacıyla 1 Ocak'tan itibaren geniş çaplı bir çalışma yürüttü. Ekipler; Beylikdüzü, Arnavutköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Bağcılar, Başakşehir, Şişli, Pendik, Maltepe, Esenyurt ve Avcılar olmak üzere toplam 12 ilçede önceden belirlenen adreslere 19 operasyon düzenledi.
28 BİN LİTRA ALKOL ELE GEÇİRİLDİ
Adreslerde yapılan aramalarda sahte içki yapımında kullanılan 28 bin 168 litre etil ve metil alkol, 1845 şişe sahte içki ile damıtma işlemlerinde kullanılan 9 adet karbon filtreleme cihazı ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında toplam 32 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si hakkında adli işlem uygulandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.