İstanbul Eyüpsultan Pirinççi Köyü yakınlarındaki Varan Gölü'nden kaçak su çekildiği belirlendi. Üstelik o kaçak hat, birkaç metrede değil, kilometrelerce uzunluğunda.

TESADÜFEN FARK ETTİ

Bölgede balık tutarken düzeneği fark eden Onur Özer adlı vatandaş, gölün içinden karaya uzanan borular ve elektrik tesisatını tesadüfen fark ettiğini belirtti.

'PEK ÇOK KURUMA ŞİKAYET ETTİK'

İddiaya göre, borular ve kablolar takip edildiğinde, hat bir işletmeye kadar uzanıyor. Özer, BEDAŞ’tan Orman Müdürlüğü’ne kadar pek çok kuruma şikayette bulunduklarını söyledi.

NASIL FARK EDİLMEDİ?

İSKİ’den edinilen bilgiye göre göl, kurumun sorumluluk alanında bulunmuyor. Ancak iddiaların odağındaki soru halen aynı: İstanbul’un ortasında, yıllardır çalıştığı öne sürülen bu kaçak su borusu hattı nasıl fark edilmedi?