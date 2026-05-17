Olay, saat 07.45 sıralarında Fatih Mahallesi Menekşe Sahil Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, görev çıkışı evine giden polis memuru U.N., plakası katlanmış motosiklet üzerindeki iki kişiden şüphelendi. Kendi motosikletiyle şüphelilere yaklaşan polis memuru, polis olduğunu belirterek durmalarını istedi. Bu sırada motosiklet sürücüsü Mehmet B. (19), belinden çıkardığı tabancayı polis memuruna doğrultarak ateş etmek istedi ancak silah tutukluk yaptı. Bunun üzerine polis memuru ateş açarak şüpheliyi elinden yaraladı.

Olay sırasında motosiklette yolcu konumunda bulunan Şehmuz Y. (27) ise çelik yelek giyili halde yaya olarak Menekşe Sahili istikametine kaçtı. Şüphelinin kaçarken bıraktığı çantada yapılan incelemede uzun namlulu kalaşnikof silah ele geçirildi. Olay yerinde bırakılan motosiklette yapılan incelemelerde ise takılı plakanın başka bir motosiklete ait olduğu, şase sorgusunda ise aracın Küçükçekmece Merkez Karakolu’ndan “çalıntı şasi-plaka” kaydının bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili yürütülen çalışmalarda, Şehmuz Y.’ye ait olduğu değerlendirilen bir cep telefonu kaçış güzergahında bulundu. Telefonda yapılan incelemede Beylikdüzü’nde bir konum bilgisi, bir kişiye ait fotoğraf ve araç bilgileri yer aldığı tespit edildi. Şehmuz Y.’nin “kasten öldürme” suçundan 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, ayrıca “iş yeri kurşunlama”, “uyuşturucu ticareti” ve “gasp/yağma” başta olmak üzere toplam 25 suç kaydının olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalarının sürdüğü ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.