Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğü Deprem Dairesi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Bursa Gemlik'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İstanbul'dan da hissedildiği belirtilen depremin saat 13.57'de ve yerin 12,91 kilometre derinliğinde gerçekleştirdiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 4.4 olarak açıklarken derinliği 7.5 kilometre olarak duyurdu.

Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, depremle ilgili herhangi olumsuz bir durumun tespit edilmediği kaydedildi.

DÜN İKİ DEPREM OLMUŞTU...

Gemlik'te dün saat 11.47'de 3,9 büyüklüğünde, saat 12.57'de de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

YERLİKAYA: SAHA TARAMALARINA BAŞLANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yerlikaya, "Bursa Gemlik’te 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun" açıklamasını yaptı.

Uzmanlardan ilk açıklama

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, "Artçı bir deprem değil. O bölgede ardışık bir deprem yığılması görüyoruz. Gerginlik biriktirmekte olduğunu söylemek gerekir bu noktada" ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür, "Şahinyurdu-Gemlik/Bursa’da yine 4,4 deprem. Bu deprem Gemlik Fayı üzerinde. KAF’ın güney kolu üzerinde. Kuzey kolda enerji birikimi fazla olduğu için burası da etkileniyor. Tehlikeli bir yer. Yerleşim itibariyle itina gerektiriyor. Er veya geç olabilecek büyük bir deprem ciddi zarar verebilir. DEPREM DİRENÇLİ GEMLİK üzerinde ciddiyetle durulmalıdır" ifadelerini kullandı.