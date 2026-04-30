İstanbul'un Bağcılar ilçesindeki Mahmutbey Caddesi’nde bugün öğle saatlerinde yürekleri ağza getiren bir trafik kazası yaşandı. Annesiyle birlikte caddenin karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki ilkokul öğrencisi Ecrin K., seyir halindeki bir İETT otobüsünün çarpması sonucu aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların büyük bir panikle şoförü uyarması, olası bir facianın önüne geçilmesini sağladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otobüsün altından çıkarılan küçük kıza ilk müdahaleyi cadde üzerinde yaptı. Hemen ardından hastaneye sevk edilen Ecrin K.’nın yapılan kontrollerinde sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

Kaza anına dair dehşet verici görüntüler ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri, kazanın oluş şekliyle ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı.