M2 Yenikapı-Hacıosman ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hatlarında seferler aksadı. Metro hatlarında teknik bir arızanın meydana geldiği bildirildi. Konuya ilişkin Metro İstanbul sosyal medyadan açıklama yaptı.

#MetroDuyuru #M2 #M6

M2 Yenikapı-Hacıosman ve M6 Levent-Boğaziçi Ü./Hisarüstü metro hatlarında teknik bir arıza nedeniyle seferler gecikmeli olarak yapılmaktadır. — Metro İstanbul (@metroistanbul) May 15, 2026

Arızanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor. Sosyal medyada ise pek çok kullanıcı metro seferlerinin aksamasına tepki gösteriyor.